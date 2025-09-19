MONTRÉAL, le 19 sept. 2025 /CNW/ - Alors que les 2400 employé-es d'entretien de la STM débuteront une grève le 22 septembre, la CSN tiendra un point de presse pour faire le point sur la négociation. Cette dernière, qui se déroule depuis plus d'un an, a lieu dans un contexte où le gouvernement sous-finance le transport collectif et où la STM reste inflexible à la table de négociation.

Aide-mémoire

Quoi : Point de presse pour le déclenchement de la grève des employé-es d'entretien de la STM



Quand : Lundi 22 septembre 2025, 8 h



Qui : Bruno Jeannotte, président du Syndicat du transport de Montréal-CSN

Stéphanie Gratton, première vice-présidente de la Fédération des employées et employés de services publics-CSN

Bertrand Guibord, président du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN

Caroline Senneville, présidente de la CSN



Où : Centre de transport Frontenac, 1612, rue du Havre, Montréal

À propos

Le Syndicat du transport de Montréal, affilié à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) et au Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN), regroupe près de 2400 travailleuses et travailleurs de la Société de transport de Montréal, dont les mécaniciennes et mécaniciens et les employé-es des services d'entretien des autobus et du métro de Montréal.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE Confédération des syndicats nationaux (CSN)

Renseignements : Hubert Forcier, Service des communications de la CSN, Cellulaire : 514 209-3311, Courriel : [email protected]