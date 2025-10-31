Invitation aux médias - Point de presse du Syndicat du transport de Montréal-CSN pour la troisième séquence de grève

MONTRÉAL, le 31 oct. 2025 /CNW/ - Advenant le déclenchement de la grève des employé-es d'entretien de la STM, la CSN tiendra un point de presse le lundi 3 novembre pour faire une mise à jour sur la négociation. Tout porte à croire que la grève sera déclenchée le 31 octobre à 22 h et pourrait se poursuivre jusqu'au 28 novembre pour les 2400 employé-es d'entretien de la STM, à moins qu'une entente intervienne.

Dans les dernières semaines, le syndicat a multiplié les gestes pour faire débloquer la négociation, mais il s'est buté à la rigidité de la STM. Le syndicat continue de réclamer que la STM lâche sa posture inflexible, notamment quant à la sous-traitance et les augmentations salariales.

Aide-mémoire

Quoi : Point de presse pour la troisième séquence de grève des 2400 employé-es d'entretien de la STM



Quand : Lundi 3 novembre 2025, à 8 h



Qui : Bruno Jeannotte, président du Syndicat du transport de Montréal-CSN

Stéphanie Gratton, première vice-présidente de la Fédération des employées et employés de services publics-CSN

Bertrand Guibord, président du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN



Où : Centre de transport Frontenac, 1612, rue du Havre, Montréal

À propos

Le Syndicat du transport de Montréal, affilié à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) et au Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN), regroupe près de 2400 travailleuses et travailleurs de la Société de transport de Montréal, dont les mécaniciennes et mécaniciens et les employé-es des services d'entretien des autobus et du métro de Montréal.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Renseignements : Hubert Forcier, Service des communications de la CSN, Cellulaire : 514 209-3311, Courriel : [email protected]