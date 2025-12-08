INVITATION AUX MÉDIAS - Point de presse du ministre des Finances et séance d'information technique
08 déc, 2025, 17:00 ET
QUÉBEC, le 8 déc. 2025 /CNW/ - Le ministre des Finances, M. Eric Girard, convie les journalistes à une conférence de presse concernant le dépôt du projet de loi visant à accélérer l'octroi des autorisations requises pour la réalisation des projets prioritaires d'envergure nationale. Cette activité sera précédée d'une séance d'information technique présentée par des spécialistes du ministère des Finances.
Date
9 décembre 2025
Heure
14 h (séance d'information technique)
15 h ou immédiatement après la fin de la période des questions (conférence de presse)
Endroit
Salle Evelyn-Dumas (1.30)
Édifice Pamphile-Le May
1035, rue des Parlementaires
Québec (Québec)
Les journalistes qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse doivent obtenir une accréditation temporaire. Pour ce faire, ils doivent communiquer avec le Secrétariat de la Tribune de la presse au 418 643-1357 ou à [email protected].
Source : Claudia Loupret, Directrice des communications, Cabinet du ministre des Finances, 418 670-6413
