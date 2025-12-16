INVITATION AUX MÉDIAS : NOUVEAU CHANTIER DE LOGEMENTS SOCIAUX ET ABORDABLES À SAINTE-JULIE

QUÉBEC, le 16 déc. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et la Ville de Sainte-Julie invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur un nouveau chantier de logements sociaux et abordables à Sainte-Julie. L'activité se déroulera le 17 décembre en présence de la députée de Verchères, Mme Suzanne Roy, au nom de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Caroline Proulx, du député de Mont-Saint-Bruno-L'Acadie, M. Bienvenu-Olivier Ntumba, du maire de Sainte-Julie, M. Mario Lemay, et de nombreux partenaires du milieu.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 17 décembre, 9 h.

DATE : 17 décembre 2025 HEURE : 10 h ENDROIT : Sainte-Julie L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

Sources : Emmanuella S. Proulx, Attachée de presse de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition feminine, [email protected]; Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Information : Relations auprès des medias, Société d'habitation du Québec, [email protected]; Relations avec les medias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]