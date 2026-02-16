Invitation aux médias - Mission économique et culturelle en Corée du Sud dirigée par la mairesse de Montréal

MONTRÉAL, le 16 févr. 2026 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, invite les représentantes et représentants des médias à l'accompagner lors de sa toute première mission économique et culturelle qui se déroulera du 16 au 20 mars 2026, à Séoul et à Busan, en Corée du Sud.

Organisée par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM), en collaboration avec le Conseil des arts de Montréal (CAM), avec le soutien de la Ville de Montréal, cette mission vise à renforcer les liens économiques, culturels et institutionnels entre Montréal et la Corée du Sud, à promouvoir l'expertise montréalaise dans les secteurs créatifs et innovants, et à soutenir le rayonnement international des entreprises et organisations culturelles d'ici.

La mairesse participera à plusieurs rencontres stratégiques, à des visites de terrain ciblées et à des activités diplomatiques et de représentation institutionnelle visant à consolider les relations bilatérales et à faire avancer les priorités de Montréal sur la scène internationale. Les médias intéressés à prendre part à la mission pourront bénéficier d'un accès privilégié aux différents volets publics de la programmation.

Accréditation des médias

Les représentantes et représentants des médias souhaitant accompagner la délégation doivent s'inscrire en écrivant à : [email protected] avant le 27 février 2026

Les détails logistiques, les modalités de participation et l'itinéraire médiatique seront transmis aux personnes accréditées.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Joanna Kanga, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 221-5117, [email protected]