Invitation aux médias : Mise au point sur les négociations en cours
22 oct, 2025, 14:27 ET
MONTRÉAL, le 22 oct. 2025 /CNW/ - La directrice générale de la STM, Marie-Claude Léonard, invitent les représentants des médias à une conférence de presse faisant le point sur les négociations en cours avec ces divers syndicats.
Date : le jeudi 23 octobre 2025
Heure : 11h
Lieu : RSVP à [email protected] pour connaître l'adresse du point de presse
