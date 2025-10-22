Invitation aux médias : Mise au point sur les négociations en cours

MONTRÉAL, le 22 oct. 2025 /CNW/ - La directrice générale de la STM, Marie-Claude Léonard, invitent les représentants des médias à une conférence de presse faisant le point sur les négociations en cours avec ces divers syndicats.

Date : le jeudi 23 octobre 2025

Heure : 11h

Lieu : RSVP à [email protected] pour connaître l'adresse du point de presse

SOURCE Société de transport de Montréal

[email protected]