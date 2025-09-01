Invitation aux médias - Mise à jour du projet de poste électrique au centre-ville de Montréal

MONTRÉAL, le 1er sept. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à un point de presse virtuel afin de faire une mise à jour concernant le projet de poste électrique d'Hydro-Québec visant à soutenir la croissance de la demande en électricité au centre-ville de Montréal.

Cette mise à jour se tiendra le mardi 2 septembre 2025, à compter de 13h30.

Quoi

Mise à jour concernant le projet de poste électrique d'Hydro-Québec visant à soutenir la croissance de la demande en électricité au centre-ville de Montréal

Qui

Graham Fox , vice-président - Affaires publiques, relations externes et communications

Date

Le mardi 2 septembre 2025

Heure

13h30

Où

Sur la plateforme Teams (disponible sur le site de Microsoft Teams)

Vous devez vous inscrire auprès de l'équipe Relations avec les médias pour recevoir les instructions et le lien Teams pour participer.

IMPORTANT :

Veuillez confirmer votre présence auprès de l'équipe des Relations avec les médias au 514 289-5005 ou [email protected].

SOURCE Hydro-Québec

Renseignements : Relations médias d'Hydro-Québec, 514 289-5005 (option 2), [email protected]