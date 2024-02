INVITATION AUX MÉDIAS - Mila organise une conférence internationale sur l'IA et les droits humains en collaboration avec les Nations unies, l'OCDE et l'UNESCO, entre autres

MONTRÉAL, le 9 févr. 2024 /CNW/ - Mila - Institut québécois d'intelligence artificielle invite les représentants des médias à une conférence d'envergure internationale visant à mettre en évidence et à faire progresser les efforts essentiels nécessaires pour intégrer les droits humains dans les mécanismes de gouvernance de l'intelligence artificielle (IA). Cet événement aura lieu du 14 au 16 février 2024, à Montréal.

Mila réunira les hauts fonctionnaires des Nations unies, de l'OCDE, de l'UNESCO et des experts de premier plan issus du monde universitaire, de la société civile et de l'industrie pour discuter des droits humains et de la gouvernance de l'IA, pour la première fois dans le cadre d'un événement officiel.

QUOI Conférence Protéger les droits humains à l'ère de l'IA



QUAND Du 14 au 16 février 2024



OÙ Agora de Mila, 6650, rue Saint-Urbain, Montréal Diffusion Web le 14 février seulement (un lien sera envoyé sur demande)

Selon les principaux thèmes de l'ordre du jour, la journée d'ouverture et la seconde moitié de la deuxième journée intéresseront tout particulièrement les membres des médias. Le programme complet est disponible ici . (Note : heure locale)

JOUR 1 - 14 février 2024 :

17 h 00 : Mot de bienvenue - Valérie Pisano, Présidente et Cheffe de la direction, Mila

- Valérie Pisano, Présidente et Cheffe de la direction, Mila 17 h 10 : Discours d'ouverture - Amandeep Singh Gill , Secrétaire général adjoint des Nations unies et envoyé technologique

- , Secrétaire général adjoint des Nations unies et envoyé technologique 17 h 25 : Conférence La pertinence des droits humains à l'ère de l'IA - Alondra Nelson , Titulaire de la chaire Harold F. Linder à l'Institute for Advanced Study et anciennement directrice par intérim du Bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison Blanche et assistante adjointe du président américain Joe Biden

- , Titulaire de la chaire à l'Institute for Advanced Study et anciennement directrice par intérim du Bureau de la politique scientifique et technologique de la et assistante adjointe du président américain 17 h 50 : Discussion de panel - Yoshua Bengio , Professeur titulaire, Université de Montréal et Fondateur et directeur scientifique, Mila, Alondra Nelson et Amandeep Singh Gill

JOUR 2 - 15 février 2024. Les thèmes principaux sont :

10 h 15 : Panel Outils d'intégration des droits humains dans la gouvernance de l'IA - Eliza Aspen (Amnistie internationale), Wanda Munoz (Feminist AI Research Network), Clara Neppel (Institute of Electrical and Electronics Engineers), Elham Tabassi (National Institute of Standards & Technology)

- (Amnistie internationale), (Feminist AI Research Network), (Institute of Electrical and Electronics Engineers), (National Institute of Standards & Technology) 11 h 45 : Présentation éclair Protection des droits humains dans la nouvelle Loi sur l'IA de l'Union européenne - Gry Hasselbalch (initiative de l'UE « International Outreach for a Human-Centric Approach to Artificial Intelligence »)

- Gry Hasselbalch (initiative de l'UE « International Outreach for a Human-Centric Approach to Artificial Intelligence ») 13 h 15 : Panel Avenues de recours pour la protection des droits humains - Aziz Huq (Chicago Law School), Jake Okechukwu Effoduh ( Toronto Metropolitan University), Fanny Hidvégi (Access Now) et Nele Roekens (Unia, l'institution nationale belge des droits humains et l'organisme de promotion de l'égalité)

- (Chicago Law School), Jake Okechukwu Effoduh ( Metropolitan University), Fanny Hidvégi (Access Now) et (Unia, l'institution nationale belge des droits humains et l'organisme de promotion de l'égalité) 15 h 15 : Panel Créer un élan pour la protection des droits humains dans la gouvernance internationale de l'IA - Patrick Penninckx ( Conseil de l' Europe ), Karine Perset (OCDE), Virginia Dignum (Université d'Umeå), Neema Lugangira (Gouvernement de la Tanzanie), Cédric Wachholz (UNESCO)

- Patrick Penninckx ( l' ), Karine Perset (OCDE), (Université d'Umeå), Neema Lugangira (Gouvernement de la Tanzanie), Cédric Wachholz (UNESCO) 17 h 15 : Mot de la fin - Benjamin Prud 'homme (Mila)

JOUR 3 - 16 février 2024

Groupes de travail sur les politiques (cette activité n'est pas ouverte aux médias)

Renseignements: Certains porte-paroles et conférenciers seront disponibles pour des entrevues sur demande. Pour confirmer votre participation ou pour plus d'informations, veuillez contacter Eric Aach : [email protected].