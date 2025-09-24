Invitation aux médias - Manifestation des employé-es d'entretien devant le siège social de la STM

MONTRÉAL, le 24 sept. 2025 /CNW/ - Les employé-es d'entretien de la STM manifesteront devant le siège social de la société de transport ce midi alors que la grève se poursuit. La CSN tiendra un point de presse pour faire une mise à jour sur la négociation. Le syndicat continue de réclamer que la STM lâche sa posture inflexible quant à la sous-traitance et les augmentations salariales. Le syndicat a fait du mouvement pour obtenir une entente rapidement, mais la STM reste campée sur ses propositions.

Aide-mémoire

Quoi : Point de presse en marge d'une manifestation des employé-es d'entretien de la STM



Quand : Mercredi 24 septembre 2025, 12 h



Qui : Bruno Jeannotte, président du Syndicat du transport de Montréal-CSN





Où : Devant le siège social de la STM au 800, boulevard de La Gauchetière Ouest, Montréal



À propos

Le Syndicat du transport de Montréal, affilié à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) et au Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN), regroupe près de 2400 travailleuses et travailleurs de la Société de transport de Montréal, dont les mécaniciennes et mécaniciens et les employé-es des services d'entretien des autobus et du métro de Montréal.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Renseignements : Hubert Forcier, Service des communications de la CSN, Cellulaire : 514 209-3311, Courriel : [email protected]