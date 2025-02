INVITATION AUX MÉDIAS - Manif-Action : Face aux injustices, bloquons l'intolérance!

TIOHTIÁ:KE, QC/MONTRÉAL, le 18 févr. 2025 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à une action de perturbation organisée par le Front régional d'action communautaire autonome (FRACA) de Montréal dans le cadre de la Journée mondiale de la justice sociale. Durant l'action, plus d'une centaine de personnes créeront un amoncellement symbolique dans l'espace public pour dénoncer la montée des discours d'intolérance et des obstacles politiques qui entravent la mise en place des solutions concrètes favorisant une plus de justice sociale.

DATE : Jeudi 20 février 2025 HEURE : 13h45 (rassemblement), 14h (départ pour l'action) LIEU : Centre Saint-Pierre INFOS : Événement Facebook , Fracamontreal.org

À propos :

Le Front régional d'action communautaire autonome de Montréal (FRACA) est composé de groupes et regroupements communautaires régionaux qui revendiquent, depuis 2016, l'augmentation du financement des organismes communautaires autonomes, le respect de leur autonomie et le réinvestissement massif dans les services publics et les programmes sociaux.

Le FRACA est composé des regroupements communautaires régionaux suivants :

Réseau d'action des femmes en santé et services sociaux (RAFSSS)

Réseau d'aide des personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM)

Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM)

Table des groupes de femmes de Montréal (TGFM)

Table des organismes communautaires montréalais de lutte contre le Sida (TOMS)

Table régionale des Centres de femmes Montréal métropolitain - Laval (TRCFMML)

(TRCFMML) Table régionale des organismes volontaires d'éducation populaire de Montréal (TROVEP)

Porte-parole : Maud Provost, Front régional d'action communautaire autonome de Montréal (FRACA)

SOURCE FRACA Montréal

Renseignements : Lucie Poulin : [email protected] | cellulaire : 514 544-6942