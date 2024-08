INVITATION AUX MÉDIAS - Longueuil dévoile deux mesures afin d'améliorer la sécurité des déplacements actifs des élèves

LONGUEUIL, QC, le 27 août 2024 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à une conférence de presse au cours de laquelle Catherine Fournier, mairesse de Longueuil, dévoilera deux mesures concrètes pour rehausser l'expérience de déplacements actifs des écolières et écoliers et de leur famille. Pour l'occasion, des collaborateurs et des partenaires ayant participé à l'élaboration des mesures seront également présents.

QUAND : Mardi 27 août 2024

9 h 30 Conférence de presse

9 h 45 Période de questions



OÙ : École primaire Hubert-Perron

1100, rue Beauregard, Longueuil

Stationnement gratuit disponible sur place



QUI : Catherine Fournier, mairesse de Longueuil

Maude Parisella, directrice de l'école primaire Hubert-Perron



Possibilité d'entrevues et de photos sur place.

Inscription obligatoire

Les journalistes qui souhaitent assister à la conférence de presse qui aura à l'école primaire Hubert-Perron sont priés de s'inscrire au plus tard le 27 août 2024 à 8 h 30 en confirmant leur présence par courriel à [email protected] .

