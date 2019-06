Invitation aux médias - Les tuteurs et les tutrices de l'Université TÉLUQ dénonceront la décision de la direction de lancer un appel d'offres pour obtenir les services de correcteurs externes

MONTRÉAL, le 12 juin 2019 /CNW Telbec/ - En grève générale illimitée depuis le 28 janvier dernier, les tuteurs et les tutrices dénonceront la décision de la TÉLUQ d'éventuellement confier à une firme externe l'évaluation de quelque 13 000 travaux et examens des étudiants, assignée aux tuteurs et tutrices au moment du déclenchement de leur grève.

Quand : Jeudi 13 juin 2019 à 13h.



Où : Devant les bureaux montréalais du premier ministre, coin

Sherbrooke Ouest et McGill Collège.



Qui: Dominique Daigneault, présidente du Conseil central du

Montréal métropolitain - CSN.



Richard Bousquet, vice-président et responsable du

regroupement université de la Fédération nationale des

enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN). Jean Lortie, secrétaire général de la CSN.

Pour consulter l'appel d'offres :

https://docs.teluq.ca/Communications/Communique_070619.pdf

SOURCE Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN)

Renseignements: Sonia Beauchamp, (514) 971-0767, sonia.beauchamp@csn.qc.ca