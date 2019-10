Invitation aux médias - Les enjeux de l'emploi au Québec

Intensification des incitatifs pour attirer et garder des employés ;

Séniors, étudiants et personnes handicapées sont convoités ;

Les régions du Québec persistent et désirent attirer des nouveaux arrivants.

MONTRÉAL, le 8 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont invités à venir discuter des enjeux de l'emploi au Québec avec les professionnels des ressources humaines et les chercheurs d'emploi.

Les dernières données recueillies auprès des entreprises exposantes au salon de l'emploi démontrent que 61 % d'entre elles chercheront à convaincre les séniors de retourner au travail. Les profils étudiants seront recherchés par 58 % des employeurs. Et, fait intéressant qui signifie que la société est de plus en plus inclusive, près de la moitié (42 %) des entreprises souhaitent recruter des personnes handicapées.

Tendance marquée : offrir des incitatifs originaux pour attirer, motiver et garder les employés



Plus que jamais, les employeurs tenteront de charmer leurs futurs employés en offrant des espaces avec jeux, salles de repos NeuroSpa massage durant les heures de travail, gym, sessions d'activités sportives en équipe, traiteur, tables de travail ergonomiques, remboursement de 50 % des frais de titres de transport collectif, création d'une bière en équipe en collaboration avec des microbrasseries québécoises, etc. Ce sont des exemples qui font partie du lot des idées originales pour attirer, motiver et garder les employés. D'autres entreprises demeureront traditionnelles dans leur approche de séduction, mais tout aussi efficaces en offrant des fonds de pension très avantageux et des plans d'assurance pour toute la famille.

La circulation routière à Montréal, considérée de plus en plus insupportable par plusieurs, a créée comme effet chez les employeurs d'offrir des mesures incitatives visant à diminuer les heures passées dans le transport pour se rendre au travail. Les horaires flexibles et la possibilité de travailler de la maison d'un à plusieurs jours par semaine est une tendance marquée chez les entreprises exposantes au salon de l'emploi.

La pénurie de main-d'œuvre qui sévit présentement au Québec est plus importante que jamais. Plus de 250 entreprises seront présentes pour offrir plus de 10 000 emplois au plus gros salon de l'emploi et de la formation continue, organisé par L'Événement Carrières les 9 et 10 octobre au Palais des congrès de Montréal.

Quand :

Le mercredi 9 octobre 2019 à 11 h 45

11 h 45 à 12 h : Occasion photo (Photo Ops) - Plusieurs centaines de chercheurs d'emploi seront présents en fil d'attente à l'entrée avant l'ouverture du salon. Hall de Bleury, salle 210 A à H

12 h à 19 h : Possibilités d'entrevues :

Éric Boutié, fondateur et président de L'Événement Carrières ;

spécialistes des ressources humaines des entreprises présentes ;

chercheurs d'emploi ;

Travailler et vivre dans une région du Québec



La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) regroupera, au pavillon Un emploi en sol québécois, des entreprises représentées par les chambres de commerce de huit régions administratives du Québec. Pour beaucoup d'employeurs des milliers d'emplois sont à combler. Dans certains cas, la poursuite de leurs activités en dépend.

Où :



Palais des congrès de Montréal

Entrée : 1001 Place Jean-Paul-Riopelle, Montréal, Québec H2Z 1X7,

Hall de Bleury, salle 210 A à H

Métro Place-d'Armes (ligne orange)

À propos de L'Événement Carrières



Depuis 1999, L'Événement Carrières est chef de file de l'organisation de salons de l'emploi et de la formation continue au Québec afin de créer des rencontres productives entre employeurs et candidats. L'entreprise est une véritable référence dans le domaine et offre son savoir-faire dans la mise en place de salons de recrutement sur-mesure. Pour en savoir davantage sur L'Événement Carrières, visitez : https://ecarrieres.com

