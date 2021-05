Invitation aux médias - Le ministre québécois de la famille, Mathieu Lacombe, en causerie virtuelle à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

MONTRÉAL, le 13 mai 2021 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à assister à une conférence en ligne du ministre québécois de la Famille, Mathieu Lacombe, le vendredi 14 mai 2021 à 12 h.

Au cours de cette causerie, il sera question des perspectives d'avenir du réseau des services de garde éducatifs à l'enfance, des moyens à prendre afin qu'il soit plus accessible et plus efficace et de ce que la pandémie actuelle a mis en lumière concernant ce réseau que l'on tient souvent pour acquis.

Date : Vendredi 14 mai 2021 Heure : De 12 h à 12 h 45 Mot d'introduction de Michel Leblanc, président et chef de la direction de la CCMM Allocution de Mathieu Lacombe, ministre de la Famille Discussion entre Michel Leblanc et Mathieu Lacombe Inscription : Pour vous inscrire à la causerie virtuelle, vous devez confirmer votre présence auprès de Dominique Talbot par courriel à [email protected] ou par téléphone au 514 871-4000, poste 4052. Les accès vous seront fournis par la suite.

