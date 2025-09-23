Invitation aux médias - Le discours doit changer, parlons de pauvreté!

Le Collectif pour un Québec sans pauvreté lance son

Manifeste pour un Québec sans pauvreté

MONTRÉAL, le 23 sept. 2025 /CNW/ - Lancement du Manifeste pour un Québec sans pauvreté - 24 septembre à Montréal

Parce que la pauvreté est un déni des droits et libertés et qu'à ce titre elle porte atteinte à la dignité des personnes qui la subissent;

Parce que la pauvreté est le produit d'une société inégalitaire qui privilégie les intérêts des plus riches, souvent au détriment des plus pauvres;

Parce que la lutte contre la pauvreté stagne et qu'en conséquence un nombre grandissant de personnes peinent à se nourrir convenablement et à se loger décemment;

Et parce que le statu quo est aussi intenable qu'inacceptable;

Le Collectif pour un Québec sans pauvreté lance sa nouvelle campagne « Le discours doit changer, parlons de pauvreté ! » et dévoile son Manifeste pour un Québec sans pauvreté, le mercredi 24 septembre à Montréal.

À un an des élections québécoises, ce manifeste veut raviver un débat essentiel : la pauvreté n'est pas une fatalité, c'est une question de droits et de choix politiques.

Programme de la soirée

16 h - Manifestation

Marche festive et revendicative du Centre communautaire Ste-Catherine d'Alexandrie jusqu'à la place Émilie-Gamelin, en passant par le Comité social Centre-Sud.

Prises de parole d'organisations alliées : RCCQ, RAPSIM, FRAPRU, FCPASQ

Animation musicale du Burning Brass Band

17 h - Lancement officiel du Manifeste

(UQAM, salle Pierre-Bourgault, J-1450, coin Berri et Maisonneuve)

Lecture d'un extrait de Sirop de Poteau par Francis Ouellette , auteur et natif du Centre-Sud, ex-faubourg à M'lasse

par , auteur et natif du Centre-Sud, ex-faubourg à M'lasse Lecture publique du Manifeste par des délégué•es du Collectif

Analyse de Marie-Iris Légaré de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse sur la pauvreté comme déni des droits humains

Des porte-parole du Collectif et des organisations alliées seront disponibles pour des entrevues et réactions.

SOURCE Collectif pour un Québec sans pauvreté

Pour entrevues : Rozenn Potin, responsable des communications, 418 930-5969, [email protected], https://www.pauvrete.qc.ca/