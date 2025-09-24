/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Le discours doit changer, parlons de pauvreté!/
Nouvelles fournies parCollectif pour un Québec sans pauvreté
24 sept, 2025, 08:17 ET
24 sept, 2025, 08:17 ET
Le Collectif pour un Québec sans pauvreté lance son
Manifeste pour un Québec sans pauvreté
MONTRÉAL, le 23 sept. 2025 /CNW/ - Lancement du Manifeste pour un Québec sans pauvreté - 24 septembre à Montréal
Parce que la pauvreté est un déni des droits et libertés et qu'à ce titre elle porte atteinte à la dignité des personnes qui la subissent;
Parce que la pauvreté est le produit d'une société inégalitaire qui privilégie les intérêts des plus riches, souvent au détriment des plus pauvres;
Parce que la lutte contre la pauvreté stagne et qu'en conséquence un nombre grandissant de personnes peinent à se nourrir convenablement et à se loger décemment;
Et parce que le statu quo est aussi intenable qu'inacceptable;
Le Collectif pour un Québec sans pauvreté lance sa nouvelle campagne « Le discours doit changer, parlons de pauvreté ! » et dévoile son Manifeste pour un Québec sans pauvreté, le mercredi 24 septembre à Montréal.
À un an des élections québécoises, ce manifeste veut raviver un débat essentiel : la pauvreté n'est pas une fatalité, c'est une question de droits et de choix politiques.
Programme de la soirée
16 h - Manifestation
Marche festive et revendicative du Centre communautaire Ste-Catherine d'Alexandrie jusqu'à la place Émilie-Gamelin, en passant par le Comité social Centre-Sud.
17 h - Lancement officiel du Manifeste
(UQAM, salle Pierre-Bourgault, J-1450, coin Berri et Maisonneuve)
Des porte-parole du Collectif et des organisations alliées seront disponibles pour des entrevues et réactions.
SOURCE Collectif pour un Québec sans pauvreté
Pour entrevues : Rozenn Potin, responsable des communications, 418 930-5969, [email protected], https://www.pauvrete.qc.ca/
Actif depuis 1998, le Collectif pour un Québec sans pauvreté regroupe une quarantaine d’organisations nationales québécoises, populaires, communautaires, syndicales, religieuses, féministes, étudiantes, coopératives ainsi que des collectifs régionaux dans la plupart des...
Autres communiqués de la compagnie
Partager cet article