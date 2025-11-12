LONGUEUIL, QC, le 12 nov. 2025 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Bienvenu-Olivier Ntumba, député de Mont-Saint-Bruno-L'Acadie, invite les représentants des médias à la visite d'une entreprise longueuilloise spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions de levage pour les usines d'assemblage.

Il profitera de l'occasion pour souligner une contribution financière de DEC à l'entreprise et sera disponible pour répondre aux questions des médias.

L'annonce de cette contribution financière sera faite au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC.

Date :

13 novembre 2025

Heure :

15 h

Nous demandons aux journalistes qui souhaitent assister à cette visite de confirmer leur présence en écrivant à l'adresse courriel suivante avant 13 h, le 13 novembre 2025 : [email protected]. DEC utilisera les adresses courriel reçues pour l'envoi du communiqué de presse le jour de l'événement. Le lieu de la visite sera transmis aux représentants des médias qui auront confirmé leur présence.

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements : Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Gabrielle Landry, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]