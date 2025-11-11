Invitation aux médias - Lancement d'un rapport sur l'intégration à la nation québécoise

QUÉBEC, le 11 nov. 2025 /CNW/ - Le commissaire à la langue française, M. Benoît Dubreuil, convie les représentants des médias au lancement d'un rapport sur l'intégration à la nation québécoise.

L'activité aura lieu :

Date : le mercredi 12 novembre 2025

Heure : à 13 h 15

Lieu : à l'Assemblée nationale, salle Evelyn-Dumas (B1.30)

Elle sera retransmise en direct sur le site Web de l'Assemblée nationale.

Le rapport sera accessible sur le site Web du Commissaire à la langue française dès son dépôt à l'Assemblée nationale, vers 10 h. Avant celui-ci, le Commissaire n'est pas autorisé à divulguer son contenu, même sous embargo. Pour cette raison, aucun journaliste ne pourra se procurer le rapport avant sa mise en ligne.

Le commissaire a publié le 10 novembre 2025 deux études complémentaires en soutien à ce rapport : lire le communiqué de presse.

Breffage et confirmation de présence

La conférence de presse sera précédée par une séance de breffage à 12 h 45 dans la même salle.

Seuls les journalistes accrédités par la Tribune de la presse de l'Assemblée nationale pourront assister sur place à la conférence de presse.

Pour demander une accréditation, les membres de la presse doivent à la fois confirmer leur présence auprès de Mme Gaby Audet ([email protected]) et transmettre une demande d'accréditation temporaire avant 10 h le 12 novembre 2025 à l'adresse suivante : [email protected].

