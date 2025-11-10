Intégration à la nation québécoise : le commissaire à la langue française publie deux études

QUÉBEC, le 10 nov. 2025 /CNW/ - Le commissaire à la langue française, M. Benoît Dubreuil, publie aujourd'hui deux études en lien avec l'intégration à la nation québécoise. Ces études appuient les recommandations, qu'il publiera le 12 novembre 2025, sur la future Politique nationale sur l'intégration à la nation québécoise et à la culture commune, que prépare le ministre de la Langue française.

Le rapport des jeunes issus de l'immigration au français

Intitulée Les représentations linguistiques et identitaires des jeunes issus de l'immigration, la première étude cherche à expliquer pourquoi les jeunes issus de l'immigration, y compris ceux nés et scolarisés au Québec, tendent à utiliser le français moins fréquemment que les autres, notamment au travail et dans leurs pratiques culturelles. Elle repose sur l'analyse de 21 recherches qualitatives qui ont été publiées entre 2005 et 2025.

L'étude relève une tendance des jeunes Québécois, à partir du secondaire, à se regrouper selon leur origine. Ainsi, dans plusieurs écoles, les jeunes issus de l'immigration nouent peu de liens significatifs avec ceux qui ne le sont pas, ce qui favorise l'apparition de préjugés et de stéréotypes réciproques. Cette tendance renforce la frontière symbolique entre « immigrants » et « Québécois » et entrave l'apparition d'un sentiment d'adhésion à la langue et à la culture commune. L'étude met en lumière l'importance de renforcer les liens interpersonnels entre les jeunes d'origines diverses pour susciter l'adhésion à la langue et la culture commune.

La mixité selon le groupe linguistique et la génération d'immigration

Intitulée La mixité dans les milieux de vie selon le groupe linguistique et la génération d'immigration, la seconde étude cherche à déterminer la probabilité que les immigrants, les enfants d'immigrants et les personnes qui ne sont pas issues de l'immigration entrent en contact dans les milieux résidentiels, professionnels et scolaires.

À l'aide d'analyses quantitatives, l'étude montre que cette probabilité est particulièrement faible dans certains quartiers de Montréal, dans certains secteurs économiques et dans certains programmes collégiaux ou universitaires. À l'inverse, d'autres environnements offrent un contexte plus propice aux interactions. Ces analyses aident à comprendre comment les dynamiques de concentration résidentielle, socioéconomique et scolaire soulèvent des défis en matière d'intégration. Elle aide aussi à cibler les institutions dont le rôle dans l'intégration devrait être renforcé.

