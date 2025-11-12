Intégration à la nation québécoise et à la culture commune : les recommandations du commissaire à la langue française

QUÉBEC, le 12 nov. 2025 /CNW/ - Le commissaire à la langue française, M. Benoît Dubreuil, publie aujourd'hui un rapport sur l'intégration à la nation québécoise. Il y présente ses recommandations pour la future Politique nationale sur l'intégration à la nation québécoise et à la culture commune. La préparation de cette politique est une exigence de la Loi sur l'intégration à la nation québécoise, adoptée en mai 2025.

Prioriser la mixité et les rapprochements interculturels

Au travail et dans les pratiques culturelles, l'utilisation du français demeure beaucoup plus faible chez les personnes issues de l'immigration, y compris celles de deuxième génération, c'est-à-dire qui sont nées au Québec de parents immigrants.

« Dans plusieurs milieux de vie ou de travail, les immigrants et les non-immigrants ont peu d'occasions de nouer des liens interpersonnels en français. À long terme, cette situation contribue à affaiblir l'usage du français et réduit l'adhésion à la culture commune. Pour contrer cette tendance, la politique sur l'intégration devra mobiliser tous les acteurs et accélérer la création de liens significatifs, en français, entre les Québécois d'origines diverses », a déclaré M. Dubreuil.

Plus précisément, la politique devrait viser trois objectifs :

faire de l'intégration une priorité de tous les acteurs;

accroître la mixité dans les milieux de vie;

mieux encadrer les relations interculturelles.

« Avec la Loi sur l'intégration à la nation québécoise, le législateur a établi pour la première fois le modèle d'intégration du Québec et il a défini ses fondements. Le gouvernement doit maintenant adopter une politique qui lui permettra d'atteindre les objectifs de la loi. Nous proposons de reconnaître et de consolider le rôle des municipalités, qui ont l'expertise en matière de concertation. Nous devons leur donner les leviers dont elles ont besoin pour mobiliser tous les acteurs locaux en faveur d'une plus grande participation sociale en français », a indiqué le commissaire adjoint à la langue française, Me Éric Poirier.

Dans son rapport, le Commissaire à la langue française propose d'attribuer aux gouvernements locaux un rôle central dans la mise en œuvre d'un parcours d'intégration obligatoire. Il y recommande aussi de leur confier la responsabilité de recommander les candidats à l'immigration économique. Par ailleurs, le Commissaire préconise des moyens concrets pour faire de l'intégration une priorité des établissements d'enseignement, des entreprises et des organismes de sport, de culture et de loisir.

Ce rapport, ainsi que ses études complémentaires, publiées le 10 novembre 2025, est accessible dans le site Web du Commissaire à la langue française au www.commissairelanguefrancaise.quebec.

