Invitation aux médias - Lancement d'un rapport portant sur la question des étudiants internationaux

QUÉBEC, le 7 oct. 2025 /CNW/ - Le commissaire à la langue française, M. Benoît Dubreuil, convie les représentants des médias au lancement d'un rapport sur les étudiants internationaux.

L'activité aura lieu :

Date : le mercredi 8 octobre 2025

Heure : à 13 h 15

Lieu : à l'Assemblée nationale, salle Evelyn-Dumas (B1.30)

Elle sera retransmise en direct sur le site Web de l'Assemblée nationale.

Le rapport sera accessible sur le site Web du Commissaire à la langue française dès son dépôt à l'Assemblée nationale, vers 10 h. Avant son dépôt, le Commissaire à la langue française n'est pas autorisé à divulguer son contenu, même sous embargo. Pour cette raison, aucun journaliste ne pourra se procurer le rapport avant sa mise en ligne.

Breffage et confirmation de sa présence

La conférence de presse sera précédée par une séance de breffage à 12 h 45 dans la même salle.

Seuls les journalistes accrédités par la Tribune de la presse de l'Assemblée nationale pourront assister sur place à la conférence de presse.

Pour demander une accréditation, les membres de la presse doivent à la fois confirmer leur présence auprès de Mme Gaby Audet ([email protected]) et transmettre une demande d'accréditation temporaire avant 9 h le 8 octobre 2025 à l'adresse suivante : [email protected].

SOURCE Commissaire à la langue française

Source: Gaby Audet, [email protected], 418 643-5324, poste 2011