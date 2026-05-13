Invitation aux médias - Rencontre avec l'équipage d'Artemis II

MONTRÉAL, le 13 mai 2026 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à assister à une rencontre exceptionnelle avec l'astronaute de l'Agence spatiale canadienne (ASC) Jeremy Hansen et ses coéquipiers d'Artemis II, les astronautes de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover et Christina Koch, lors de leur tout premier voyage au Canada depuis la mission. Ils seront accompagnés de l'astronaute de l'ASC Jenni Gibbons, première capcom canadienne d'Artemis.

En avril 2026, l'équipage d'Artémis II a survolé la face cachée de la Lune, réalisant le premier voyage humain aussi loin dans l'espace depuis plus de cinquante ans. Cette mission marque une étape majeure de l'exploration spatiale habitée et ouvre la voie à une nouvelle ère d'innovation et de découvertes.

Cet événement unique offre à la communauté d'affaires et au grand public montréalais l'occasion d'entendre directement les astronautes d'Artemis II partager leur expérience. Il mettra en lumière le leadership du Canada dans le domaine spatial et les retombées économiques de cette mission historique. Il s'agit d'une occasion privilégiée de recueillir les témoignages de premier plan des acteurs d'une mission qui marque un tournant dans l'histoire de l'exploration spatiale.

Date : Vendredi 15 mai 2026



Lieu : Place des Arts, salle Wilfrid-Pelletier 175, rue Sainte-Catherine Ouest

Montréal, Québec

H2X 1Y9



Heure : De 9 h 15 à 11 h



Inscription : Pour vous inscrire à la conférence, vous devez confirmer votre présence avant le jeudi 14 mai, 18 h, auprès d'Ariane Joazard-Bélizaire, stratège, Relations médias et Communications numériques, à [email protected] ou au 514 688-2789.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

X : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Source : Ariane Joazard-Bélizaire, Stratège, Relations médias et Communications numériques, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514 688-2789, [email protected]