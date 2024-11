Invitation aux médias - La Ville de Repentigny inaugure une murale en hommage à Karl Tremblay le 16 novembre 2024

REPENTIGNY, QC, le 7 nov. 2024 /CNW/ - Un an après la perte de Karl Tremblay, figure emblématique de la culture québécoise, la Ville de Repentigny invite les représentants des médias ainsi que la population à une cérémonie d'inauguration d'une murale dédiée à sa mémoire.

Réalisée par l'artiste portraitiste de renommée internationale Hsix en collaboration avec MU, cette œuvre rend hommage à l'héritage marquant du chanteur repentignois, qui a touché tout le Québec. La murale sera dévoilée dans un lieu empreint de culture et de créativité : l'Espace culturel de Repentigny. Ce moment sera marqué par une minute de silence et par la tenue d'une prestation musicale de Frédéric Turcotte (Fresque). Café et chocolat chaud seront offerts.

Détails de l'événement :

QUOI : Hommage à Karl Tremblay



QUAND : Samedi 16 novembre 2024

14 h à 15 h



ENDROIT : Espace culturel |Chalet du parc Thifault : 451, rue Robillard, Repentigny

Soutien à la lutte contre le cancer de la prostate

Les dons récoltés de même que les revenus de la billetterie du Centre d'art recueillis lors de cette journée seront entièrement remis à la Fondation Procure, un organisme de bienfaisance engagé dans la lutte contre le cancer de la prostate. En parallèle, du 14 au 16 novembre, l'Espace culturel de Repentigny sera illuminé de bleu en signe de sensibilisation au cancer de la prostate.

