INVITATION AUX MÉDIAS : LA MINISTRE DURANCEAU PRÉSENTERA LES PRINCIPALES MESURES D'AIDE POUR LES MÉNAGES À LA RECHERCHE D'UN LOGEMENT

QUÉBEC, le 5 mai 2025 /CNW/ - La ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, et le Regroupement des offices d'habitation du Québec (ROHQ), invitent les représentantes et représentants des médias à assister aux allocutions qui seront prononcées en ouverture du 52e congrès du ROHQ, le mardi 6 mai, à compter de 8 h 30. Dans son intervention, la ministre présentera les mesures mises en place pour aider les ménages à la recherche d'un logement, notamment en prévision du 1er juillet. La ministre s'adressera ensuite aux médias présents en mêlée de presse.



DATE : mardi 6 mai 2025 HEURE : 8 h 30 ENDROIT : L'adresse vous sera confirmée lors de votre inscription.



SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Source : Justine Vézina, Attachée de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]