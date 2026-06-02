Invitation aux médias - L'UQAM remet un doctorat honoris causa à des personnalités dont l'engagement contribue au progrès de la société québécoise

MONTRÉAL, le 2 juin 2026 /CNW/ - L'Université du Québec à Montréal (UQAM) invite les représentants des médias à assister aux cérémonies de remise de doctorats honoris causa qui se tiendront dans le cadre des collations des grades.



Cette distinction prestigieuse - la plus haute reconnaissance décernée par l'UQAM - est attribuée à plusieurs personnalités marquantes qui, au fil des décennies, ont contribué de manière significative au progrès et au mieux-être social, culturel et scientifique du Québec.



Voici l'horaire des cérémonies au cours desquelles seront attribués des doctorats honorifiques de l'UQAM :

Jeudi 4 juin à 18 h 30 : Marie-Célie Agnant , poète, romancière, nouvelliste, traductrice et interprète - Faculté des arts.

Vendredi 5 juin à 15 h : Daniel Granger , président d'ACJ Communication, et des conseils d'administration d'Olympiques spéciaux Québec et du Théâtre du Renard - Faculté des sciences humaines.

Vendredi 5 juin à 19 h 30 : Mercédez Roberge, coordonnatrice de la Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles - Faculté de science politique et de droit.

Samedi 6 juin à 19 h 30 : Simon Boulerice, auteur, acteur, dramaturge, metteur en scène et poète - Faculté des sciences de l'éducation.

Dimanche 7 juin à 19 h 30 : Monique Simard, présidente des conseils d'administration du Partenariat du Quartier des spectacles, de La Vitrine et du Fonds Québecor - Faculté de communication.

Lundi 8 juin à 19 h 30 : Isabelle Hudon , présidente et cheffe de la direction de la Banque de développement du Canada - École des sciences de la gestion (ESG UQAM).

Mercredi 10 juin à 19 h 30 : David Saint-Jacques, médecin, ingénieur et astronaute de l'Agence spatiale canadienne - Faculté des sciences.



Sur invitation seulement. Les médias souhaitant confirmer leur présence ou solliciter une entrevue sont invités à communiquer avec le soussigné. Tous les détails ainsi que le lieu des cérémonies leur seront indiqués à cette occasion.

SOURCE Université du Québec à Montréal

Source : Gaudérique Traub, Conseiller en communication, Division des relations avec la presse et événements spéciaux, Service des communications, UQAM, Tél. : 514 987-3000, poste 20230, Cell.: 514 431-6578, [email protected]