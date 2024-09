Invitation aux médias - L'Indicateur de santé publique : des données fiables et pertinentes sur l'état de santé au Québec - Breffage technique

MONTRÉAL, le 16 sept. 2024 /CNW/ - L'Institut national de santé publique du Québec convie les représentants des médias à un breffage technique virtuel, le 17 septembre 2024 de 9 h 30 à 10 h 30.

Le breffage sera l'occasion de présenter L'Indicateur de santé publique, évolution de l'espace informationnel anciennement connu sous le nom de Santéscope, regroupant des données fiables et pertinentes sur l'état de santé au Québec. À l'aide de graphiques dynamiques, cette nouvelle version est plus simple d'utilisation et offre davantage d'indicateurs paramétrables permettant d'apprécier l'évolution temporelle ainsi que les disparités selon le sexe, l'âge et entre les régions sociosanitaires.

La présentation par Marie-Hélène Lussier, coordonnatrice de la diffusion Web de données sur l'état santé, d'une durée de 25 minutes, sera suivie d'une période de questions.

Il sera également possible d'obtenir une entrevue après la conférence, en contactant la ligne média au 1 866 457-4627 ou par courriel à l'adresse [email protected].

Détails :

Vous devez obligatoirement vous inscrire pour accéder à la salle virtuelle Zoom.

Inscrivez-vous ici

Une fois l'inscription reçue, un courriel vous sera transmis pour accéder à la salle virtuelle.

Date : 17 septembre 2024

Heure de connexion : 9 h 20

Début du breffage technique : 9 h 30

Note : Le breffage technique est réservé aux médias. L'enregistrement est permis pour fins de rediffusions d'extraits seulement. La diffusion d'extraits de la période de questions ne sera pas permise.

L'Institut national de santé publique du Québec est un centre d'expertise et de référence en matière de santé publique au Québec. Notre objectif est de faire progresser les connaissances et les compétences, de proposer des stratégies ainsi que des actions intersectorielles susceptibles d'améliorer l'état de santé et le bien-être de la population.

SOURCE Institut national de santé publique du Québec

Renseignements : Aurèle Iberto-Mazzali, conseiller en communication et responsable des relations médias, Institut national de santé publique du Québec, [email protected]