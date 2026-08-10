Invitation aux médias - L'honorable Mélanie Joly annoncera un appui du gouvernement du Canada à une entreprise des Îles-de-la-Madeleine

LES ÎLES-DE-LA-MADELEINE, QC, le 10 août 2026 /CNW/ -- Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC, annoncera des contributions financières du gouvernement du Canada pour soutenir la croissance d'une entreprise innovante des Îles-de-la-Madeleine.

Date :

12 août 2026

Heure :

14 h 30 (HAA)

Ville :

Les Îles-de-la-Madeleine

Nous demandons aux journalistes qui souhaitent assister à cette activité de confirmer leur présence en écrivant à l'adresse courriel suivante avant 12 h 30 (HAA), le 12 août 2026 :

[email protected]. DEC utilisera les adresses courriel reçues pour l'envoi du communiqué de presse le jour de l'annonce. Le lieu où se tiendra l'événement sera transmis aux représentants des médias qui auront confirmé leur présence.

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements : Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Isabella Orozco-Madison, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]