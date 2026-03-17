VAL-D'OR, QC, le 17 mars 2026 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

L'honorable Mandy Gull­-Masty, députée d'Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou et ministre des Services aux Autochtones, annoncera un appui financier du gouvernement du Canada pour améliorer et moderniser l'offre touristique d'une PME de Val­-d'Or.

L'annonce de cette contribution financière de DEC sera faite au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC.

Date :

18 mars 2026

Heure de la visite :

13 h

Nous demandons aux journalistes qui souhaitent assister à cette visite de confirmer leur présence, en écrivant à l'adresse courriel suivante avant 11 h, le 18 mars 2026 : [email protected]. DEC utilisera les adresses courriel reçues pour l'envoi du communiqué de presse le jour de l'annonce.

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SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements : Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Gabrielle Landry, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]