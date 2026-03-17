Nouvelles fournies parDéveloppement économique Canada pour les régions du Québec
17 mars, 2026, 07:30 ET
VAL-D'OR, QC, le 17 mars 2026 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)
L'honorable Mandy Gull-Masty, députée d'Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou et ministre des Services aux Autochtones, annoncera un appui financier du gouvernement du Canada pour améliorer et moderniser l'offre touristique d'une PME de Val-d'Or.
L'annonce de cette contribution financière de DEC sera faite au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC.
Date :
18 mars 2026
Heure de la visite :
13 h
Nous demandons aux journalistes qui souhaitent assister à cette visite de confirmer leur présence, en écrivant à l'adresse courriel suivante avant 11 h, le 18 mars 2026 : [email protected]. DEC utilisera les adresses courriel reçues pour l'envoi du communiqué de presse le jour de l'annonce.
Restez branchés
Suivez DEC sur les réseaux sociaux
Consultez les nouvelles de DEC
SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec
Renseignements : Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Gabrielle Landry, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]
Partager cet article