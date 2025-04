INVITATION AUX MÉDIAS - L'Assemblée nationale du Québec souligne la victoire des hockeyeuses des Gaiters de l'Université Bishop's

QUÉBEC, le 22 avril 2025 /CNW/ - La présidente de l'Assemblée nationale du Québec, Mme Nathalie Roy, et les parlementaires souligneront la récente victoire de l'équipe de hockey féminin des Gaiters de l'Université Bishop's. La présidente invite les représentantes et représentants des médias à assister à cette cérémonie.

Rappelons que cet hiver, les joueuses ont cumulé les triomphes : première place au championnat du Réseau du sport étudiant du Québec, première présence au championnat canadien U SPORTS, et surtout, premier trophée Golden Path. Jeune équipe formée en 2021, les Gaiters ont démontré qu'elles ont toute la maturité pour l'emporter face à des clubs renommés. Félicitations à ces médaillées d'or, nouvellement championnes québécoises et canadiennes du hockey universitaire féminin!

DATE : Mercredi 23 avril 2025

HEURE : 11 h 30

LIEU : Agora du pavillon d'accueil de l'Assemblée nationale du Québec

Accréditation : Les représentantes et représentants des médias qui souhaitent assister à l'activité et qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse doivent se procurer une accréditation auprès du Secrétariat de la Tribune de la presse en appelant au 418 643-1357 ou en écrivant à [email protected].

SOURCE Assemblée nationale du Québec

Source et renseignements : Béatrice Zacharie, Conseillère en communication et relations médias, Assemblée nationale du Québec, Téléphone : 418 808-4102, Courriel : [email protected]