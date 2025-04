Invitation aux médias - L'art et le sport comme terrain de jeu : Laurent Duvernay-Tardif et Florence-Agathe Dubé-Moreau à l'Assemblée nationale du Québec

QUÉBEC, le 24 avril 2025 /CNW/ - L'Assemblée nationale du Québec et la Fondation Laurent Duvernay-Tardif invitent les représentantes et représentants des médias à participer à l'inauguration de L'art et le sport comme terrain de jeu, une exposition qui met en lumière des œuvres d'art créées par des jeunes de la capitale nationale du programme parascolaire La 6e période.

Au programme :

Prises de parole de Laurent Duvernay-Tardif et de Florence-Agathe Dubé-Moreau, cofondateurs de la Fondation Laurent Duvernay-Tardif

et de Florence-Agathe Dubé-Moreau, cofondateurs de la Fondation Laurent Duvernay-Tardif Témoignages de jeunes qui ont participé à l'exposition

Entrevues individuelles

DATE : Samedi 26 avril 2025

HEURE : 13 h 15 à 14 h 15

LIEU : Agora du pavillon d'accueil de l'Assemblée nationale

Accréditations : Les représentants et représentantes des médias qui souhaitent assister au lancement et qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse doivent obligatoirement se procurer une accréditation auprès du Secrétariat de la Tribune de la presse en appelant au 418 643-1357 ou en écrivant à [email protected].

Source et renseignements :

Camille Simard

Conseillère en communication

Assemblée nationale du Québec

Téléphone : 418 928-4009

Courriel : [email protected]

SOURCE Assemblée nationale du Québec