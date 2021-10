Invitation aux médias - Journées professionnelles 2021 de l'OTSTCFQ sous le thème Justice climatique : de l'éveil à l'action

Date : du 9 octobre au 27 novembre 2021

Lieu : Événement virtuel, accès gratuit sur demande pour les représentants des médias

Qui : Lena Dominelli, Damir s. Utržan, Louis Favreau, Anne Plourde, Mélissa Généreux, Danielle Maltais et plusieurs autres (voir la liste complète des intervenants)

Quoi : Huit conférences et trois ateliers sur des sujets tels que les inégalités sociales et environnementales, les injustices climatiques, le racisme environnemental, l'écoanxiété, l'accompagnement de personnes et de familles en période de grands bouleversements et le réseau de la santé et des services sociaux face à la crise climatique (voir la programmation complète)

Programmation et billetterie

Message du président

