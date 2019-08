Invitation aux médias - Inauguration officielle de la gare de Sorel-Tracy et deuxième phase des travaux

QUÉBEC, le 14 août 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et le président-directeur général de la Société des traversiers du Québec (STQ), M. Stéphane Lafaut, invitent les représentants des médias à l'inauguration officielle de la nouvelle gare fluviale de Sorel-Tracy.

La deuxième phase des travaux visant à améliorer la fluidité et la capacité de la traverse Sorel-Tracy-Saint-Ignace-de-Loyola, incluant la maquette de la future gare de Saint-Ignace-de-Loyola, sera également présentée à cette occasion.

En plus de MM. Bonnardel et Lafaut, le maire de Sorel-Tracy, M. Serge Péloquin, et le maire de Saint-Ignace-de-Loyola, M. Jean-Luc Barthe, prendront la parole.

Date : Jeudi 15 août 2019



Lieu : Gare fluviale de Sorel-Tracy

115 rue du Traversier

Stationnement sur le quai Catherine-Legardeur



Heure : 14 h 30

Merci de confirmer votre présence à alexandre.lavoie@traversiers.gouv.qc.ca.

