INVITATION AUX MÉDIAS : INAUGURATION DE 101 LOGEMENTS SOCIAUX ET ABORDABLES À LÉVIS

QUÉBEC, le 14 nov. 2024 /CNW/ - Les représentantes et les représentants des médias sont invités à participer à une conférence de presse portant sur l'inauguration de 101 logements sociaux et abordables à Lévis. L'activité aura lieu ce vendredi 15 novembre, en présence de M. Bernard Drainville, ministre de l'Éducation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et député de Lévis, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, lieutenant du Québec et député de Québec, de M. Gilles Lehouillier, maire de Lévis, et de Mme France Morneau Boivin, présidente de l'Office municipal d'habitation de Lévis.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à [email protected] avant le 15 novembre, 8 h 30.

DATE : vendredi 15 novembre 2024 HEURE : 9 h 30 NOTE : L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

