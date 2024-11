INVITATION AUX MÉDIAS : INAUGURATION D'UN PROJET DE LOGEMENTS SOCIAUX ET ABORDABLES À GRANBY

QUÉBEC , le 7 nov. 2024 /CNW/ - Les représentantes et les représentants des médias sont invités à participer à une conférence de presse soulignant l'inauguration d'un projet de logements sociaux et abordables à Granby. L'activité aura lieu ce vendredi, 8 novembre, en présence de Mme France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation, de l'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien et députée de Brome-Missisquoi, de M. François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la région de l'Estrie et député de Granby, de Mme Julie Bourdon, mairesse de Granby, et de M. Robert Riel, président du conseil d'administration de l'Office d'habitation de La Haute-Yamaska-Rouville.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à [email protected] avant le 8 novembre, 10 h.

DATE : vendredi 8 novembre 2024 HEURE : 11 h NOTE : L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

