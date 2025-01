Invitation aux médias - Impasse dans les négociations du Nord - Les enseignants de la Commission scolaire Kativik en grève dès demain

MONTRÉAL, le 15 janv. 2025 /CNW/ - Représentés par l'Association des employés du Nord québécois (AENQ-CSQ), quelque 450 enseignantes et enseignants de la Commission scolaire Kativik exerceront leur droit de grève du 16 au 21 janvier 2025 pour signifier leur exaspération face à des négociations qui font du surplace depuis trop longtemps. Lors des jours ouvrables, le personnel enseignant en grève fera du piquetage devant les écoles des 14 communautés Inuit du Québec. De plus, une manifestation de solidarité se tiendra demain, le 16 janvier, à Montréal, à compter de 11 h devant les bureaux de la Commission scolaire Kativik.

En plus de plusieurs dizaines de membres de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), cette manifestation se déroulera en présence de Tarek Khazen, vice-président de l'AENQ-CSQ, de Pascal Côté, 3e vice-président de la CSQ, de Richard Bergevin, président de la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ), d'Éric Pronovost, président de la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ), et de Jacques Landry, président de la Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ), qui prendront la parole pour l'occasion.

« C'est forts d'un mandat à hauteur de 88 % que nous allons en grève pour exprimer notre exaspération au regard de ces négociations qui perdurent faute de volonté patronale. Nos demandes doivent être entendues et donner des résultats concrets si l'on veut attirer et garder du personnel, alors que le Nord vit une pénurie encore plus importante que le Sud. Plusieurs enjeux de fond restent à régler, notamment les primes d'attraction et de rétention des enseignants, la question de l'approvisionnement en eau potable et l'encadrement des incidents violents en classe. Il est plus que temps que ça se règle! », exhorte Larry Imbeault, le président de l'AENQ-CSQ.



QUOI : Manifestation de solidarité avec la grève des enseignants de la Commission scolaire Kativik QUI : Tarek Khazen, vice-président de l'AENQ-CSQ

Pascal Côté, 3e vice-président de la CSQ

Richard Bergevin, président de la FSE-CSQ

Éric Pronovost, président de la FPSS-CSQ

Jacques Landry, président de la FPPE-CSQ QUAND : Le jeudi 16 janvier 2025, à 11 h OÙ : Siège social de la Commission scolaire Kativik Ilisarniliriniq

9800, boulevard Cavendish

Saint-Laurent (Québec) H4M 2V9

« Nous déplorons que les négociations du Nord soient aussi longues et ardues alors que le réseau de l'éducation du Sud a réglé depuis plus d'un an déjà. Cette disparité n'est pas acceptable et nous appuyons sans réserve nos collègues de l'AENQ-CSQ, qui méritent de meilleures conditions de travail. Considérant l'immensité des besoins dans les établissements scolaires du Nord québécois, il est nécessaire de répondre rapidement aux importantes problématiques qui ont un impact à la fois sur les conditions de vie et d'exercice du personnel et sur les conditions d'apprentissage des élèves », ont fait valoir les dirigeants syndicaux, tout en rappelant que le personnel de soutien et les professionnelles et professionnels de l'éducation ont aussi un mandat de grève en main, lequel pourrait être déclenché à n'importe quel moment si les discussions aux tables de négociation de la Commission scolaire Kativik ne débloquent pas.

Profil de l'AENQ-CSQ

L'AENQ-CSQ est une association syndicale qui regroupe le personnel enseignant et le personnel de soutien des commissions scolaires crie et Kativik, des travailleuses et travailleurs de CPE d'Eeyou Istchee et le personnel enseignant de deux écoles de conseils de bande Atikamekw. Elle compte environ 2000 membres travaillant dans les 9 communautés cries de la Baie-James et les 14 communautés Inuit du Nunavik, ainsi qu'à Montréal, Gatineau, Saint-Jérôme, Opitciwan et Wemotaci. Cinq langues sont utilisées sur le territoire couvert par l'AENQ-CSQ : l'inuktitut, le cri, l'atikamekw, l'anglais et le français.

