Invitation aux médias - Harley Finkelstein - Shopify : la plateforme de commerce incontournable

MONTRÉAL, le 26 févr. 2025 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à assister à une discussion avec Harley Finkelstein, président de Shopify.

Harley Finkelstein est un entrepreneur québécois, un avocat et le président de Shopify. Il a reçu le prix Canadian Angel Investor of the Year, le prix Canada's Top 40 Under 40, le Fortune's 40 Under 40 et a été intronisé au sein de l'Ordre d'Ottawa. De 2014 à 2017, il a siégé au conseil d'administration du C100 et, de 2017 à 2020, à celui de la Société Radio-Canada (CBC). Il siège actuellement aux conseils d'administration de la Fédération nationale du commerce de détail, de la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants et d'Opération Espoir. Il a récemment cofondé Firebelly, une marque de thé moderne haut de gamme, et créé Big Shot, un projet et un balado qui archive les histoires des plus grands entrepreneurs juifs du siècle dernier.

Cet événement sera l'occasion d'en savoir plus sur sa vision du commerce en ligne dans un monde en profonde transformation.

Date : Jeudi 27 février 2025 Lieu : Théâtre St-James

265, rue Saint-Jacques

Montréal, QC

H2Y 1M6 Heure : De 17 h 45 à 20 h 30 Animateur et animatrice : Ravy Por, associée en intelligence artificielle et données,

Deloitte



Marc Mondésir, vice-président et directeur général Canada,

Equinix Inscription : Pour vous inscrire à la conférence, vous devez confirmer votre présence auprès de Jean-Baptiste Portrait, conseiller, Relations publiques et médias, à [email protected] ou par téléphone au 514 669-6768.

À propos de la série Leaders internationaux

La série Leaders internationaux est réalisée par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et présentée par RBC. Sous cette bannière, la Chambre reçoit des personnalités inspirantes de tous les horizons et reconnues internationalement dont la vision et les réalisations ont changé notre monde. Par le passé, elle a notamment accueilli le 44e président des États-Unis, Barack Obama, l'ancienne première dame des États-Unis Michelle Obama, l'ancienne secrétaire d'État Hillary Rodham Clinton, l'ex-président de General Electric Jack Welch, le fondateur de Wikipédia, Jimmy Wales, le cofondateur d'Apple Steve Wozniak et le cofondateur de Twitter Biz Stone.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leur personnel et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

