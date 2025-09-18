Invitation aux médias - Grève des employés d'entretien : la STM fait le point
18 sept, 2025, 13:13 ET
MONTRÉAL, le 18 sept. 2025 /CNW/ - La directrice générale de la STM, Marie-Claude Léonard, fera le point sur les négociations en cours avec le syndicat des employés d'entretien et sur l'éventuelle grève du 22 septembre au 5 octobre 2025.
Date : le vendredi 19 septembre 2025
Heure : 10h30
Lieu : RSVP à [email protected] pour connaître l'adresse du point de presse
Veuillez noter qu'il s'agira d'un point de presse de type « scrum » et qu'aucune technique ne sera mise à la disposition des journalistes.
