Invitation aux médias ‒ Forum stratégique convertgence 2026

MONTRÉAL, le 19 mars 2026 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à assister au Forum stratégique convertgence 2026.

Dans un contexte marqué par des bouleversements technologiques, géopolitiques et économiques, ce forum mettra en lumière les grandes tendances qui façonnent l'avenir des entreprises. Les discussions porteront notamment sur la transition verte comme un levier incontournable pour créer de la valeur ainsi que renforcer la résilience et la compétitivité de la métropole.

Cet événement phare, qui a réuni plus de 1 100 personnes lors de ses deux premières éditions, rassemble des leaders d'entreprise, des spécialistes ainsi que des responsables de l'innovation et des politiques publiques contribuant à la transition verte. Au fil d'une journée complète de conférences, de panels et de séances d'expertise, le Forum mettra en lumière des solutions concrètes pour guider les entreprises dans leurs choix stratégiques.

Cet événement constitue une occasion unique pour les médias de recueillir les analyses d'experts et de couvrir les enjeux économiques qui auront un impact direct sur le développement de Montréal et du Québec.

Date : Lieu : Vendredi 20 mars 2026 Fairmont Le Reine Elizabeth Heure : De 8 h 30 à 15 h Inscription : Pour vous inscrire à la conférence, vous devez confirmer votre présence

auprès d'Ariane Joazard-Bélizaire, stratège, Relations médias et

Communications numériques, à [email protected] ou au 514 669-6768.





À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

X : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Source : Ariane Joazard-Bélizaire, Stratège, Relations médias et Communications numériques, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514 669-6768, [email protected]