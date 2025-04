MONTRÉAL, le 4 avril 2025 /CNW/ - Alors que le gouvernement s'apprête à adopter le Projet de loi 91 - Loi instaurant le Tribunal unifié de la famille, plusieurs organisations de défense des victimes de violence unissent leur voix pour demander de faire volte-face concernant la médiation obligatoire et d'instaurer le dépistage systématique de la violence conjugale.

La Fédération des maisons d'hébergement pour femmes, le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale, l'Alliance des maisons de 2e étape et la Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec vous invitent à une conférence de presse, où seront dévoilés des témoignages, des histoires vécues et des recommandations concrètes pour éviter que cette réforme ne mette davantage en péril des femmes et des enfants déjà violenté.es.

Prendront la parole :

Justine Fortin , coresponsable des dossiers politiques, Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale

, coresponsable des dossiers politiques, Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale Manon Monastesse , directrice générale, Fédération des maisons d'hébergement pour femmes

, directrice générale, Fédération des maisons d'hébergement pour femmes Sabrina Lemeltier, administratrice, Alliance des maisons d'hébergement de 2e étape

Marie-Pier Riendeau , directrice générale par intérim, Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec

Détails de la conférence de presse

Date : dimanche 6 avril 2025

Heure : 10h

Lieu : Centre St-Pierre - Salle 115

1212 rue Panet, Montréal (QC)

RSVP & informations

Le communiqué sera transmis sous embargo aux journalistes ayant confirmé leur présence. Merci de confirmer votre présence, auprès de :

Fanny Guérin

Responsable des communications et des relations presse, Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale

514 754-1057

[email protected]

SOURCE Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale