Invitation aux médias - Dévoilement à l'UQAM d'une étude partenariale sur les obstacles vécus par les femmes marginalisées victimes de violences sexospécifiques face à la justice

MONTRÉAL, le 17 mars 2022 /CNW Telbec/ - De concert avec quatre organisations luttant contre les violences faites aux femmes, la professeure du Département de science politique de l'UQAM, Geneviève Pagé, et la chercheuse étudiante Sarah Thibault (M.A. science politique) dévoileront le jeudi 24 mars les résultats d'une étude portant sur l'accès à la justice pour les femmes marginalisées victimes de violences sexospécifiques, soit la violence conjugale, les agressions à caractère sexuel et l'exploitation sexuelle.

La première phase des travaux, dévoilée en 2018, avait permis de dresser un portrait des obstacles rencontrés par les femmes victimes de violence dans le système de justice pénale et des leviers possibles afin d'améliorer leur accès à la justice. Cette fois, la recherche exposera les différents obstacles rencontrés par les femmes issues de l'immigration, racisées, autochtones, en situation de handicap, sourdes et/ou des minorités sexuelles et de genre ainsi que le travail des intervenantes communautaires les accompagnant, en plus de proposer des pistes de transformation pour mieux adapter le système aux besoins et réalités de ces femmes.

Seront présentes :

Geneviève Pagé et Sarah Thibault , chercheuses à l'UQAM;

, chercheuses à l'UQAM; Manon Monastesse , Fédération des maisons d'hébergement pour femmes;

, Fédération des maisons d'hébergement pour femmes; Louise Riendeau , Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale;

, Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale; Roxanne Ocampo Picard , Regroupement québécois des CALACS;

, Regroupement québécois des CALACS; Jennie-Laure Sully , Concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle.

Date : jeudi 24 mars 2022, dès 11 h.

Plateforme : Zoom

Inscription obligatoire : https://justice-pour-toutes-les-femmes.eventbrite.ca

*Seules les personnes inscrites recevront un hyperlien afin d'accéder au dévoilement du jeudi 24 mars. Elles obtiendront également le sommaire du rapport de recherche sur inscription. La version complète sera disponible le jeudi 24 mars.

Des entretiens individuels pourront être réalisés en communiquant avec la soussignée.

