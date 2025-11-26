Invitation aux médias - Dépôt du projet de loi sur le renforcement de la laïcité au Québec

QUÉBEC, le 26 nov. 2025 /CNW/ - Le ministre responsable de la Laïcité, M. Jean-François Roberge, invite les représentantes et représentants des médias à un point de presse concernant le dépôt du projet de loi sur le renforcement de la laïcité au Québec.

Cet événement aura lieu :

Date : 27 novembre 2025 Heure : 12 h Lieu : Salle Évelyn-Dumas (1,30)

Édifice Pamphile-Le May

*L'événement aura lieu sous réserve de l'acceptation du projet de loi par les parlementaires.

SOURCE Cabinet du ministre responsable de la Laïcité

Source: William Demers, Attaché de presse, Cabinet du ministre, Jean-François Roberge, 438 873-9819, [email protected]