/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Dépôt du projet de loi sur le renforcement de la laïcité au Québec/
Nouvelles fournies parCabinet du ministre responsable de la Laïcité
27 nov, 2025, 07:00 ET
QUÉBEC, le 26 nov. 2025 /CNW/ - Le ministre responsable de la Laïcité, M. Jean-François Roberge, invite les représentantes et représentants des médias à un point de presse concernant le dépôt du projet de loi sur le renforcement de la laïcité au Québec.
Cet événement aura lieu :
|
Date :
|
27 novembre 2025
|
Heure :
|
12 h
|
Lieu :
|
Salle Évelyn-Dumas (1,30)
*L'événement aura lieu sous réserve de l'acceptation du projet de loi par les parlementaires.
SOURCE Cabinet du ministre responsable de la Laïcité
Source: William Demers, Attaché de presse, Cabinet du ministre, Jean-François Roberge, 438 873-9819, [email protected]
Partager cet article