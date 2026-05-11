Invitation aux médias - DÉPÔT D'UN RAPPORT SPÉCIAL, PREMIÈRES RECOMMANDATIONS

MONTRÉAL, le 11 mai 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle la Commissaire au bien-être et aux droits des enfants, Marie-Eve Brunet Kitchen, dévoilera son premier rapport spécial depuis la création de l'institution.

Cette conférence de presse sera également l'occasion de souligner le premier anniversaire de la nomination de la commissaire -- une année marquée par la construction d'une organisation, la rencontre de centaines d'acteurs du réseau et, surtout, l'engagement constant de faire entendre la voix des enfants et de les faire participer aux décisions qui les concernent.

Date : 14 mai 2026

Heure : 11 h

Lieu : salle Evelyn-Dumas 1.30 de l'édifice Pamphile-Le May (1035, rue des Parlementaires).

La conférence de presse pourra être visionnée en direct via le lien internet assnat.qc.ca.

Les journalistes qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse et qui souhaitent obtenir une accréditation doivent s'adresser au Secrétariat de la Tribune de la presse avant de se présenter à l'Assemblée nationale : 418 643-1357/[email protected].

La commissaire, Marie-Eve Brunet Kitchen et le commissaire adjoint, Alexandre Beaudoin, seront disponibles tout au long de la journée pour accorder des entrevues aux médias de toutes les régions du Québec , que ce soit pour la radio, la télévision, les médias écrits ou numériques.

SOURCE Commissaire au bien-être et aux droits des enfants

Renseignements : Anne Roy, Directrice des relations partenariales et des communications, C : 514 291-6743, Courriel : [email protected]