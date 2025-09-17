Nomination du commissaire adjoint au bien-être et aux droits des enfants - Alexandre Beaudoin épaulera Marie-Eve Brunet Kitchen

MONTRÉAL, le 17 sept. 2025 /CNW/ - La commissaire au bien-être et aux droits des enfants du Québec, Mme Marie-Eve Brunet Kitchen, est très heureuse d'annoncer l'arrivée de M. Alexandre Beaudoin à titre de commissaire adjoint au sein de son équipe.

Le Conseil des ministres a procédé aujourd'hui à la nomination d'Alexandre Beaudoin, sur recommandation de la commissaire, comme le prévoit la Loi sur le commissaire au bien-être et aux droits des enfants. Sa candidature a été retenue au terme d'un processus de sélection exhaustif et rigoureux réalisé au cours des dernières semaines.

M. Beaudoin entrera officiellement en poste le 22 septembre 2025. Il est nommé pour un mandat de cinq ans.

Expert reconnu en criminalistique

Détenteur d'un doctorat en science forensique de l'Université de Lausanne, en Suisse, Alexandre Beaudoin a passé plus de 20 ans de sa carrière au sein de la direction des services de soutien aux enquêtes de la Sûreté du Québec, notamment comme chercheur puis comme chef du service de la criminalistique, où il était à la tête d'une équipe de près de 150 personnes.

Reconnu par ses pairs, il fut président et cofondateur de l'Association québécoise de criminalistique, de même que président du conseil d'administration de l'International Association for Identification, qui regroupe des spécialistes de son domaine partout dans le monde.

Son expertise poussée l'a également dirigé vers l'enseignement, d'abord comme chargé de cours, professeur associé, puis comme chercheur associé en criminalistique à l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), ainsi que comme mentor à l'École nationale d'administration publique (ENAP).

Il était jusqu'à tout récemment haut dirigeant au sein de la fonction publique québécoise, d'abord au ministère de la Sécurité publique, puis au ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration.

Citation

« L'arrivée d'Alexandre à titre de commissaire adjoint marque une étape importante pour notre organisation, qui érige les fondations nécessaires au déploiement de ses actions au Québec. Son expertise, sa vision stratégique et sa connaissance des techniques d'enquête seront des atouts majeurs pour diriger les équipes, intervenir lorsque les droits ou le bien-être des enfants sont compromis et éclairer les décisions publiques en leur faveur. Nos forces se complètent, guidées par une détermination commune : faire du Québec une société où chaque enfant est écouté, respecté et pleinement soutenu dans son bien-être, l'exercice de ses droits et l'atteinte de son plein potentiel. »

- Marie-Eve Brunet Kitchen, Commissaire au bien-être et aux droits des enfants du Québec

À propos du Commissaire

Le Commissaire au bien-être et aux droits des enfants a pour mission de promouvoir le bien-être et le respect des droits des enfants et de veiller à la protection de l'intérêt de l'enfant partout au Québec. Sa création découle d'une des principales recommandations formulées en 2021 par la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, présidée par Mme Régine Laurent. Nommée à l'unanimité par l'Assemblée nationale, la première commissaire, Marie-Eve Brunet Kitchen, est entrée en fonction le 12 mai dernier.

