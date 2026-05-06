Invitation aux médias - Dépôt d'un projet de loi visant à assurer la représentation effective des électeurs
Nouvelles fournies parSecrétariat à la réforme des institutions démocratiques, à l'accès à l'information et à la laïcité
06 mai, 2026, 11:05 ET
QUÉBEC, le 6 mai 2026 /CNW/ - Le ministre responsable des Institutions démocratiques, Jean-François Roberge, invite les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse en lien avec le dépôt d'un projet de loi visant à assurer la représentation effective des électeurs.
Cet événement aura lieu :
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Date :
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7 mai 2026
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Heure :
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11 h 15 (après la période de questions)
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Lieu :
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Salle Bernard-Lalonde
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Assemblée nationale du Québec
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1150, avenue Honoré-Mercier
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Québec (Qc) G1A 1A3
*L'événement aura lieu sous réserve de l'acceptation du projet de loi par les parlementaires.
SOURCE Secrétariat à la réforme des institutions démocratiques, à l'accès à l'information et à la laïcité
Source : Anne-Sophie Bonneau, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable des Institutions démocratiques, Tél. : 367-763-1146, [email protected]
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