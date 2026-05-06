Invitation aux médias - Dépôt d'un projet de loi visant à assurer la représentation effective des électeurs

QUÉBEC, le 6 mai 2026 /CNW/ - Le ministre responsable des Institutions démocratiques, Jean-François Roberge, invite les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse en lien avec le dépôt d'un projet de loi visant à assurer la représentation effective des électeurs.

Cet événement aura lieu :

Date : 7 mai 2026



Heure : 11 h 15 (après la période de questions)



Lieu : Salle Bernard-Lalonde

Assemblée nationale du Québec

1150, avenue Honoré-Mercier

Québec (Qc) G1A 1A3

*L'événement aura lieu sous réserve de l'acceptation du projet de loi par les parlementaires.

SOURCE Secrétariat à la réforme des institutions démocratiques, à l'accès à l'information et à la laïcité

Source : Anne-Sophie Bonneau, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable des Institutions démocratiques, Tél. : 367-763-1146, [email protected]