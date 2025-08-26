/C O R R E C T I O N de la source -- Secrétariat à la réforme des institutions démocratiques, à l'accès à l'information et à la laïcité/

Dans le communiqué Dépôt du rapport du Comité d'étude sur le respect des principes de la Loi sur la laïcité de l'État et sur les influences religieuses - Le rapport Pelchat-Rousseau dresse un bilan positif de la Loi sur la laïcité de l'État et propose 50 recommandations pour renforcer la laïcité québécoise, diffusé le 26-Aug-2025 par Secrétariat à la réforme des institutions démocratiques, à l'accès à l'information et à la laïcité sur le fil de presse CNW, la compagnie avise qu'une erreur s'est glissée dans le numéro de téléphone de Me Guillaume Rousseau. "819 679-6914" aurait dû être "819 679-6913". La copie complète et corrigée suit :

Dépôt du rapport du Comité d'étude sur le respect des principes de la Loi sur la laïcité de l'État et sur les influences religieuses - Le rapport Pelchat-Rousseau dresse un bilan positif de la Loi sur la laïcité de l'État et propose 50 recommandations pour renforcer la laïcité québécoise

QUÉBEC, le 26 août 2025 /CNW/ - Le 10 mars 2025, mandaté par le premier ministre, le ministre responsable de la Laïcité, M. Jean-François Roberge, annonçait la création du Comité. Le mandat du Comité consistait à brosser un portrait du respect de la laïcité et de la neutralité religieuse au sein des institutions de l'État, documenter le phénomène d'influences religieuses et formuler des recommandations au gouvernement afin de renforcer la laïcité au Québec. Le 20 août dernier, le Comité a remis son rapport au ministre responsable de la Laïcité, qui le rend public aujourd'hui.

Le Comité a mené de vastes consultations : 48 entrevues avec des spécialistes et du personnel de l'État, une consultation publique en ligne ayant suscité plus de 500 réponses, une consultation par questionnaire détaillé à laquelle 164 ministères et organismes publics ont participé et un sondage réalisé auprès de 181 municipalités.

Le rapport de 288 pages dresse un bilan positif de la Loi sur Laïcité de l'État, tout en constatant que les principaux obstacles à la laïcité sont l'insuffisance des connaissances relatives à cette loi, ses droits et ses obligations, le manque de clarté de ses principes ainsi que la faiblesse des moyens de leur mise en œuvre.

Le Comité propose 50 recommandations pour améliorer la compréhension et la mise en œuvre de la laïcité de l'État du Québec. Les principales s'orientent autour d'une définition des quatre principes de la laïcité de l'État, d'une modification importante aux règles entourant les accommodements pour un motif religieux, afin de les rendre conformes aux principes de la laïcité, de la consécration de nouveaux droits et du renforcement du droit à l'égalité entre les femmes et les hommes. Aussi, une modification au statut constitutionnel de la laïcité de l'État est suggérée.

Pour une laïcité plus cohérente, le Comité favorise la mise en place d'un organisme de suivi et d'observation de la laïcité qui fera des recommandations au ministre responsable.

Le Comité était coprésidé par Me Christiane Pelchat et Me Guillaume Rousseau, qui sont disponibles pour répondre aux questions des médias.

Pour une laïcité québécoise encore plus cohérente : bilan et perspectives

