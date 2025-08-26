/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Conférence de presse du Comité d'étude sur le respect des principes de la Loi sur la laïcité de l'État et sur les influences religieuses/

QUÉBEC, le 25 août 2025 /CNW/ - La co-présidente et le co-président du Comité d'étude sur le respect des principes de la Loi sur la laïcité de l'État et sur les influences religieuses, Mme Christiane Pelchat et M. Guillaume Rousseau, invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle ils présenteront leur rapport.

Cet événement aura lieu :

Date : Mardi 26 août 2025



Heure : 10 h 30



Lieu : Québec

Pour participer à la conférence de presse, les journalistes doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à [email protected].

Le lieu exact de la conférence de presse sera envoyé avec la confirmation de l'inscription.

SOURCE Secrétariat à la réforme des institutions démocratiques, à l'accès à l'information et à la laïcité

Source : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère du Conseil exécutif, Tél. : 418 781-9520, [email protected]