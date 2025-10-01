Invitation aux médias ─ débat économique de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

MONTRÉAL, le 1er oct. 2025 /CNW/ - Dans le cadre de la campagne électorale municipale, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à assister au débat sur les enjeux économiques de la métropole qu'elle organise le jeudi 2 octobre à 18 h 30 au Grand Quai du Port de Montréal.

Animé par Stéphanie Grammond, éditorialiste en chef de La Presse, le débat réunira les deux principaux candidats à la mairie de Montréal : Luc Rabouin, chef de Projet Montréal, ainsi que Soraya Martinez Ferrada, cheffe d'Ensemble Montréal.

Veuillez noter qu'il sera aussi possible d'y assister virtuellement.

Suivant le débat, chaque candidat se rendra disponible pour une période de questions réservée exclusivement aux médias présents sur place.

Date : Jeudi 2 octobre 2025 Lieu : Grand Quai

Salle Le Pavillon

200, rue de la Commune Ouest

Montréal, Québec

H2Y 4B2 Heure : De 18 h 30 à 20 h Inscription : Pour vous inscrire à cet événement, vous devez confirmer votre présence auprès de Joanna Kanga, stratège, Relations médias et Communications numériques, à [email protected] ou par téléphone au 514 669-6768.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

X : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Source : Joanna Kanga, Stratège, Relations médias et Communications numériques, Tél. : 514 669-6768, [email protected]