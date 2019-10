Invitation aux médias - Congrès de la Fédération des cégeps : Oser la réussite

MONTRÉAL, le 28 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Les représentantes et les représentants des médias sont invités à assister au congrès de la Fédération des cégeps qui aura lieu les mercredi 30 et jeudi 31 octobre prochains au Centre des congrès de Saint-Hyacinthe. Axée sur le thème de la réussite au collégial, la programmation de l'événement comporte plusieurs activités, dont les suivantes :

PechaKucha sur le thème de La réussite, une réalité plurielle (Groupe CNW/Fédération des cégeps)

Le mercredi 30 octobre 2019

10 h Conférence d'ouverture

Sylvain Toutant, administrateur de sociétés



13 h 45 PechaKucha La réussite, une réalité plurielle

Objectif : réaliser un tour d'horizon de la réussite selon l'angle de chacune des directions qui composent les cégeps



Le jeudi 31 octobre 2019

9 h Table ronde Le numérique, frein ou accélérateur à la réussite?



Animateur : Bruno Guglielminetti, porte-parole du CEFRIO



Panélistes :

Philippe Clément , président, Fédération étudiante collégiale du Québec

, président, Fédération étudiante collégiale du Québec Élise Desgreniers , enseignante de mathématiques, Collège Lionel-Groulx

, enseignante de mathématiques, Collège Lionel-Groulx Magali Dufour , professeure agrégée, département de psychologie, UQAM

, professeure agrégée, département de psychologie, UQAM Martin Pelletier, conseiller technopédagogique, Cégep régional de Lanaudière



13 h 45 Lancement du livre Après 50 ans : l'évolution des cégeps inspirée des réflexions de Guy Rocher en présence de Guy Rocher, ancien sous-ministre au développement culturel et au développement social, ex-membre de la commission Parent et professeur émérite à l'Université de Montréal



14 h 30 Conférence de clôture

Françoise David, ancienne porte-parole et députée, Québec solidaire, organisatrice communautaire et militante féministe

Ce congrès de la Fédération des cégeps comporte d'autres activités, dont des ateliers sur différents thèmes en lien avec les différents visages de la réussite et l'innovation des établissements dans un objectif de réussite. Toutes les activités ont lieu au Centre des congrès de Saint-Hyacinthe, 1325, rue Daniel-Johnson Ouest, Saint-Hyacinthe. La programmation complète du congrès est disponible à l'adresse suivante : http://congres.fedecegeps.qc.ca.

Cet événement est rendu possible grâce à l'appui des partenaires suivants : le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES), Skytech Communications, La Capitale, Unit4, Worday, Cégep à distance et Collecto services regroupés en éducation.

La Fédération des cégeps est le regroupement volontaire des 48 collèges publics du Québec. Elle a été créée en 1969 dans le but de promouvoir le développement de la formation collégiale et des cégeps. Elle agit comme porte-parole officiel et lieu de concertation des cégeps, à qui elle offre des services en matière de pédagogie, d'affaires étudiantes, d'affaires internationales, de formation continue et de services aux entreprises, de financement, de recherche, de ressources humaines, d'évaluation de la scolarité, d'affaires juridiques, de ressources informationnelles, de négociation et de relations du travail. La Fédération des cégeps représente les collèges pour la négociation des conventions collectives. www.fedecegeps.ca.

Suivez-nous sur Twitter :

@fedecegeps

#OserLaRéussite

SOURCE Fédération des cégeps

Renseignements: Judith Laurier, directrice des communications, 514 381-8631, poste 2337, cellulaire : 514 239-2088

Related Links

http://www.fedecegeps.qc.ca/