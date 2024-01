Invitation aux médias - Conférence du très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada

MONTRÉAL, le 15 janv. 2024 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à venir assister à l'allocution du très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada.

Dans le cadre du lancement de la nouvelle saison d'événements de la Chambre, le premier ministre viendra faire le point sur les grands sujets de l'économie canadienne. M. Trudeau participera à un échange avec Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Vous aurez la chance d'entendre sa vision pour l'avenir du Canada face aux défis et opportunités qui nous attendent au cours de la prochaine année.

Date : Lieu : Mardi 16 janvier 2024 Seuls les journalistes accrédités seront informés du lieu de l'événement Heure : De 8 h 30 à 9 h 30 Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 8 h. Inscription : Pour vous inscrire à la conférence, vous devez confirmer votre présence auprès de Jean-Baptiste Portrait, conseiller, Affaires publiques et Relations médias à [email protected] ou par téléphone au 514 669-6768.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leur personnel et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Renseignements: Jean-Baptiste Portrait, Conseiller, Affaires publiques et Relations médias, Tél. : 514 669-6768